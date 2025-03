Tvzap.it - “Dopo la Spagna tocca all’Italia”: in arrivo il ciclone Martinho. Dove colpiranno nubifragi e grandinate

Maltempo nella Penisola Iberica, con un’inondazione che in Andalusia conta alcuni morti. Sull’area si sta abbattendo unatlantico chiamato i “”. Si tratta di una tempesta che provocherà piogge anche alluvionali. Il maltempo nei prossimi giorni raggiungerà anche l’Italia, provocando piogge intense in alcune regioni, con rischio di. (Continuale foto)Leggi anche: Maxi incendio all’ortomercato all’alba: panico e persone in fugaLeggi anche: Incredibile scoperta su una sostanza che consumiamo tutti i giorni: “Stimola la crescita dei tumori”Quando arriva la nuova ondata di maltempoBel tempo oggi, giovedì 20 marzo 2025, sull’Italia. Ma la tregua sarà breve in quanto da ovest si avvicinerà alla nostra Penisola una complessa saccatura. I primi fenomeni arriveranno nel pomeriggio di domani, per poi estendersi ad altre regioni tra sabato 22 e domenica 23 marzo.