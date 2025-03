Sportnews.eu - Dopo la delusione di Melbourne, la Ferrari pensa a una nuova strategia per il GP di Cina: cosa vedremo a Shanghai

Come si sta preparando laper il Gran Premio dilain Australia, il team in Rossoa una.La gara inaugurale della stagione 2025 è stata una grossain casa. Piloti in affanno e che hanno commesso diversi errori, team che ha sbagliatocon la pista bagnata e sotto l’acquazzone, incapacità di stare dietro alle altre vetture. Tutto ciò ha stemperato gli animi, deludendo tutti i tifosi che credevano che aleavrebbero fatto faville.Hamilton e Leclerc alla presentazione della stagione (Sportnews.eu)Invece, in Australia le Rosse hanno già messo in evidenza alcune problematiche che potrebbero rappresentare un limite nel corso del mondiale. Tuttavia, è anche vero che disperarsiuna sola gara non ha molto senso, la scuderia avrà tempo per migliorare, così come i piloti avranno modo di prendere confidenza con le SF25.