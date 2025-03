Metropolitanmagazine.it - Dopo 15 anni arriverà un nuovo album di Erykah Badu

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è al lavoro su un, chea distanza di quindida New AmPart Two (Return Of The Ankh)Raggiunta da Billboard, l’artista ha rivelato che di essere in studio, dove sta registrando il suolavoro discografico, (il sesto della sua carriera). L’sarà prodotto esclusivamente da The Alchemist, che ha già lavorato con Kendrick Lamar, Nas, Snoop Dogg, Ghostface Killah tra i tanti. Nonostante l’non sia ancora pronto e non abbia ancora ricevuto un titolo o una data di pubblicazione,ha dichiarato a Billboard che “sta occupando la maggior parte del suo tempo” e che “non vede l’ora” che sia pronto.annuncia il ritorno alla musica: le parole sulDurante l’intervista, laha spiegato i motivi per i quali è trascorso molto tempo tra i due: “Sono stata otto mesi l’anno in tour, negli ultimi 25