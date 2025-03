Donne in diplomazia dibattito organizzato Rappresentanza italiana Onu

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 20 mar. (askanews) – e della 69ma Commissione sullo Status delle(CSW69 – in corso a New York fino al 21 marzo), laPermanente d’Italia a New York ha promosso in collaborazione con il gruppo delleAmbasciatrici all’Onu l’evento “in, tra sfide globali e opportunità”. I lavori, aperti dall’Ambasciatore Massari, sono stati moderati dalla Rappresentante Permanente di Danimarca all’Onu, Ambasciatrice Christina Markus-Lassen (attuale Presidente del Consiglio di Sicurezza Onu) e hanno visto protagoniste tre Ambasciatrici alle Nazioni unite, rispettivamente del Qatar, El Salvador e dell’Albania. Ilha toccato temi quali le barriere, storiche e attuali, che hanno impedito o che ancora oggi limitano l’ingresso delleine la loro partecipazione ai processi di mediazione e di pace, e ha confrontato diverse proposte sulle politiche da promuovere per rimuovere tali barriere.