Lapresse.it - Donna morta a Cagliari, il giallo di Manola Mascia e del fidanzato Paolo Durzu

È unil caso dei fidanzati di Cala Fighera a, lei trovatain mare e lui sparito nel nulla. La 29enne è stata ritrovata senza vita il 18 marzo scorso dopo essere precipitata dalla scogliera. A poca distanza da lei i documenti di, il suo ragazzo, che però non si trova, sparito nel nulla. Le indagini della polizia vanno avanti senza sosta, le ricerche dell’uomo sono riprese dopo che sono state interrotte per alcune ore per il mare molto agitato: non si esclude chepossa essere morto anche lui né che sia fuggito.: cosa è successoe il, 33 anni, sono scomparsi martedì 18 marzo. Ieri, nei pressi del corpo senza vita di, 29 anni, rinvenuto nelle acque di Cala Fighera, sono stati trovati il suo borsello e il portafoglio con i documenti.