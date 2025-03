Liberoquotidiano.it - "Domenica tutti a Ventotene!": scampagnata contro Meloni, il Pd si copre di ridicolo in barca

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Ma la libertà di pensiero appartiene solo alla sinistra? Perché il Presidentenon può criticare un totem della sinistra senza essere accusata di fascismo? Eppure il manifesto diera già stato smontato da Galli della Loggia senza che nessuno lo accusasse di fascismo". Sui social Daniela Santanchè, esponente di Fratelli d'Italia e ministro del Turismo, difende la premier ponendo una semplice domanda "di metodo" (ma anche di merito) alle opposizioni, letteralmente fuorillo. Eppure, ieri alla Camera e oggi al Senato, Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra (ma anche i "moderati" di Italia Viva) continuano a vomitare insulti sul presidente del Consiglio, colpevole di aver letto dei brani di quel manifesto, il testo sacro dell'europeismo di sinistra, sottolineandone alcuni passaggi decisamente anacronistici o direttamente inquietanti (come quelli in cui si inneggia all'abolizione della proprietà privata e alla dittatura del proletariato, in chiara opposizione al regime fascista allora al potere) dicendo che "questa non è la mia Europa".