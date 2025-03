Domenica Ecologica a Roma | blocco del traffico il 23 marzo

Leggi su Funweek.it

232025: torna lasi prepara a una nuova giornata all’insegna della sostenibilità ambientale:232025 torna la, un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Capitolina per sensibilizzare cittadini e turisti sui temi della qualità dell’aria e della mobilità sostenibile.Iscriviti alla Newsletter Funweek, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a, clicca qui>> Per l’intera giornata, dalle ore 7:30 alle 20:30, sarà vietata la circolazione dei veicoli privati all’interno della Fascia Verde, salvo deroghe specifiche per categorie particolari come veicoli elettrici, ibridi, car sharing autorizzati, mezzi pubblici, veicoli per disabili e altre eccezioni previste dal Comune.L’obiettivo è ridurre le emissioni inquinanti e incoraggiare l’utilizzo dei trasporti pubblici, della bicicletta, della mobilità elettrica e della micromobilità urbana.