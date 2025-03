Liberoquotidiano.it - Djokovic, Kyrgios e i ribelli contro Sinner. "Nole si è tirato indietro", un sospetto clamoroso

Il mondo del tennis ha registrato una scossa tellurica di livello alto e rischia una radicale frattura politico-sindacale: il cartello di giocatori denominato PTPA, creato nel 2020 da(sic.) e Pospisil, ha chiesto l'avvio di un procedimento giudiziario presso la Corte Distrettuale di New YorkATP (l'associazione professionista maschile), WTA (quella femminile), ITF e ITIA (la magistratura del tennis). Le accuse sono pesanti. Nel documento, peraltro scritto in modo dilettantesco e reso noto soltanto ieri, le attuali governance del tennis sono giudicate colpevoli di «limitare le possibilità di guadagno degli atleti», di aver ideato un «sistema di punteggio draconiano», di realizzare un «calendario insostenibile» e «tornei programmati undici mesi su dodici» all'anno con i giocatori «costretti a scendere in campo anche in condizioni estreme o alle 3 del mattino».