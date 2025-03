Nerdpool.it - Disney: la mancanza di villain è il problema degli ultimi film animati?

In attesa di capire se il live-actiondi Biancaneve, in sala da oggi 20 marzo, riuscirà ad attrarre il pubblico, facciamo il punto sulla situazionedella Casa di Topolino. C’è una cosa che salta immediatamente all’occhio, iusciti neglianni, con il marchio, dedicati alle principesse o che dovrebbero diventare dei classici, non attirano più come una volta.Unica eccezione, negli ultima anni, sono stati Frozen ed Oceania. Ilevento che doveva attrarre tante persone al cinema, e che celebrava i 100 anni della casa madre, ovvero Wish, è stato un discreto fiasco. In primo luogo, quello che doveva essere l’iconico cattivo della pellicola, Re Magnifico, è cattivo perché da bambino è stato trattato male ed ha avuto dei traumi. Questo ragionamento si può usare per glicattivi, che troppo spesso non sono neanche cattivi veri e propri, ma ostacoli da superare.