Liberoquotidiano.it - "Disdico il matrimonio?". Il dottore sfotte Fabio e Cristina: De Martino di sasso | Guarda

Ieri, mercoledì 19 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De. E per l'occasione ha giocato come concorrente, in rappresentanza della Regione Piemonte. La ragazza proviene da Asti, è una viticoltrice. La pacchista si è fatta accompagnare dal fidanzato, che è il proprietario dell'azienda dove lavora. Insieme hanno giocato col pacco numero 18. I due hanno rifiutato qualsiasi offerta che ilha proposto loro in tutta la puntata. Ma alla fine la loro tenacia non è stata premiata. Dentro al pacco che avevano scelto c'erano solo 200 euro. Sapendo delle nozze a luglio, ilha ironizzato: "il?". I due sono pronti a convolare a nozze, si sposeranno a luglio. Si sono conosciuti giocando a pallapugno.