Scuolalink.it - Discriminazione razziale: il ruolo della scuola nella lotta contro pregiudizi e stereotipi

Leggi su Scuolalink.it

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Coordinamento Nazionale Docentidisciplina dei Diritti Umani (CNDDU), che in occasioneGiornata Internazionale per l’eliminazioneinvita le scuole italiane a riflettere sull’importanzail razzismo. Il CNDDU propone una serie di attività educative per sensibilizzare studenti e docenti, promuovendo una cultura .: illink.