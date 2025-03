Terzotemponapoli.com - Dionigi: “Conte deve trovare l’equilibrio in mezzo al campo”

Leggi su Terzotemponapoli.com

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un Calcio alla Radio – Terzo Tempo” è intervenuto l’allenatore Davide. Di seguito quanto affermato ai microfoni della radio.su NeresCosì l’allenatore: “Neres titolare col Milan? Dipende solo dalle sue condizioni. Sappiamo i carichi di lavori che ha, e per un calciatore che ha avuto un infortunio occorre tempo perla migliore condizione. Secondo me la strada è tornare al 4-3-3 puro, vale a dire il modulo che ha portato il Napoli in alto con tante vittorie consecutive. Tenere Raspadori nel 4-3-3 con Lukaku? Ormai abbiamo visto che Jack si muove meglio vicino la prima punta. Non è semplice, con questi tipi di caratteristiche. Penso che questo sia il grande dilemma di, checomunqueinal