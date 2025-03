Lapresse.it - Difesa Ue, Salvini: “No esercito europeo, investire in alleanza Nato”

“C’è la, ci chiede di aumentare gli stanziamenti per far parte dell’difensiva? Assolutamente sì. Se oggi ci fosse questo presuntoe prevalesse in Europa la volontà, non sempre di pace, di Macron saremmo costretti a fare quello che gli italiani e il Parlamento italiano non vorrebbero”. Lo ha detto il vicepremier Matteoa margine dell’inaugurazione del ponte dell’industria a Roma. “A me piacerebbe che l’Europa si distinguesse per la sua diplomazia. Io vedo che Trump chiama Putin, chiama Zelensky, ci sono incontri in Turchia, ci sono incontri in Arabia Saudita, ovunque tranne che in Europa perché qualcuno a Bruxelles invece che di pace e di diplomazia parla di eserciti e di armi. Mi sembra che Bruxelles sia fuori sintonia, sia scollegata dalla realtà. Mi auguro che il presidente Trump riesca in un obiettivo che sarebbe straordinario perché più che di riarmo occorre parlare di disarmo”, ha concluso