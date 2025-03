Lapresse.it - Difesa, Crosetto: “Forse ora preoccupa di più Medio Oriente che Russia”

“Lituania parla di invasione dellaentro 4-5 anni? Tutti i ministri delladevono prepararsi agli scenari peggiori. Mi auguro non ci sarà mai l’invasione dellada nessuna parte. Vedo che laha oltre un milione e trecentomila soldati e sta aumentando il reclutamento, vedo che la conversione in economia di guerra procede e produce molto di più lada sola che tutta la Nato messa insieme”. Così il ministro dellaGuido, rispondendo all’esterno del Senato alle domande dei cronisti sul rischio di una guerra tra Paesi europei e la. “Io ho l’obbligo di guardare cosa succede intorno a me e in questo momento midi più ciò che potrebbe succedere in. Devo guardare a tutte le situazioni possibili e immaginarmi e quindi devo difendermi”, conclude il ministro.