Ilfattoquotidiano.it - “Di Napoli si fa una narrazione pericolosa che rende accattivante il disagio, ora basta”: lo sfogo de La Niña

Una visione che mescola innovazione e heritage, senza mai perdere il profondo legame con la cultura e l’identità di. Latorna con un nuovo album, “Furèsta”, in uscita il 21 marzo per BMG, che affonda le radici nella tradizione della musica popolare napoletana e si fa portavoce di urgenze collettive in composizioni sonore ricercate ed evocative. La cantautrice, musicista e performer partenopea – vero nome Carola Moccia – presenta a FqMagazine il suo secondo disco, il cui orizzonte, pur partendo dall’essenza della città, si perde ben oltre quei confini.Che “furèsta” è quella del titolo?In realtà non è una foresta. In napoletano è un aggettivo che viene usato per riferirsi soprattutto alle gatte, e vuol dire “selvatico”, “indomabile”. Mia mamma lo ha sempre detto di tutte le gattine che abbiamo avuto da quando ero piccola.