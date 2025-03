Juventusnews24.com - Di Livio critico: «In campo ci sono dei giocatori irriconoscibili, pagati tanto, che non fanno la differenza. Vi dico la mia sulla Juve di Thiago Motta»

di RedazionentusNews24Di: «, nonla». Il commento dell’exntussquadra diA Rai Sport, Angelo Diha commentato così la crisi dellantus.DI– «Bisogna dividere le responsabilità perché incidei, che nonla. Poi gli occhitutti per l’allenatore che ha fatto delle cose non positive, cambiando sempre squadra, capitani, situazioni. Contro Atalanta e Fiorentina hanno subito 7 gol, non ha fatto giocare Gatti su undi una rivale. Era una gara importante ma è stata fatta una figura pessima».QUOTE ITALIA GERMANIA – Una classica del calcio europeo e mondiale per questo quarto di finale di andata di Nations League. L’Italia di Spalletti incrocia la Germania a San Siro.