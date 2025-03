Dì addio alle giornate torride con questa macchina da ghiaccio | cubetti pronti in soli 6 minuti e costa solo 8699 euro

Lanazione.it - Dì addio alle giornate torride con questa macchina da ghiaccio: cubetti pronti in soli 6 minuti e costa solo 86,99 euro

Leggi su Lanazione.it

Le bibite fresche fanno parte delle tuepiù calde? La primavera è ormaiporte e le temperature continueranno ad aumentare in vista dell'estate e avere a disposizione unaperin casa è certamente un vantaggio da non sottovalutare. Oggi segnaliamo una speciale offerta a tempo limitato messa a disposizione degli utenti dal colosso dell'e-commerce Amazon. Ladacon capacità di 12 kg, con dimensioni compatte e un peso di6,3 kgsolamente 86,99anziché 99,99. Aggiungi al carrello ladada: preparazione inIlinesattamente come quello presente nei bar puoi ormai averlo direttamente a casa tua grazie alladadel marchio Euhomy. Una soluzione pensata per rispondereesigenze degli utenti rendendola perfetta per ogni occasione.