Deve uscire Grande Fratello la doccia gelata a dieci giorni dalla finale | fuori alla semifinale

In arrivo lunedì 24 marzo la semidel. Uno tra Helena Prestes, Chiara Cainelli e Luca Giglio sarà costretto a lasciare il reality in modo definitivo. Come di consueto, il verdettospetterà al pubblico da casa, che potrà esprimere la propria preferenza tramite il televoto, attivo sinserata di lunedì scorso, nonostante le numerose polemiche di queste settimane.Nel frattempo, Javier Martinez avrà modo di affrontare un chiarimento con la fidanzata Helena Prestes, dopo le recenti tensioni che avevano portato a una loro temporanea separazione. Nel corso della puntata ci sarà un faccia a faccia tra i due, legatogelosia del ragazzo nei confronti di Lorenzo Spolverato. Il rapporto tra i due è stato messo a dura prova da una crisi recente, nata dall’attenzione che Helena avrebbe rivolto a Lorenzo.