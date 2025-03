Lanazione.it - Detenuto aggredisce agenti in carcere, due finiscono al pronto soccorso

La Spezia, 20 marzo 2025 – La polizia penitenziaria spezzina protesta per la nuova aggressione ad alcunineldi Villa Andreino. “È talmente alto il senso di impunità di alcuni detenuti che non si fanno problemi ad aggredire i poliziotti penitenziari anche nelle situazioni che dovrebbero essere più tranquille, ovvero la quotidianità in!”. È sconfortato Vincenzo Tristaino, segretario per la Liguria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, nel dare la notizia dell’ultimo grave evento critico nella struttura della Spezia. “Martedì 18 marzo, tre colleghi (di cui due refertati all'ospedale della Spezia), hanno subito un'aggressione da parte di untunisino. Il tutto si è verificato poiché il, dalla possente mole, ha cercato di aggredire un altroche si trovava fuori dalla Sezione.