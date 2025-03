Ilfattoquotidiano.it - Design week, a Milano inaugurata la Alpine Alpine A290 Lounge – FOTO

“La leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”. Ricordando questa frase di Italo Calvino, Raffaele Fusilli, amministratore delegato di Renault Group Italia, celebra l’inaugurazione dell’Atelier. Il riferimento è d’obbligo quando si parla di un brand che a giugno festeggerà 70 anni da quando il fondatore, Jean Rédélé, ha creato un mondo dove performance e leggerezza si esprimono al meglio.Come ricorda Fusilli, “La leggerezza è uno stato mentale. Il mondo dell’elettrico è un po’ pesante e noi siamo la risposta a questo”.è molto importante per il Gruppo Renault e il suo sviluppo segue quattro direttrici che ha ricordato Antonino Labate, VP Sales Marketing & Customer Experience del brand, durante l’inaugurazione.