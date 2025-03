Ilgiorno.it - Dermatite atopica, gli open day gratuiti con gli specialisti in Lombardia. Ecco quando e dove

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 20 marzo 2025 - Torna indal 29 marzo al 12 aprile 2025, "Dalla Parte della tua pelle", la Campagna nazionale di sensibilizzazione sullapromossa da SIDeMaST, Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, giunta alla quinta edizione. Durante gliday i dermatologi SIDeMaST offriranno consulti. Quest'anno le porte degli ambulatori di dermatologia si apriranno anche agli adolescenti a partire dai 12 anni. In base alle risposte date, il sistema assegnerà un "punteggio" alle manifestazioni cliniche segnalate; se queste sono indicative di, l'utente riceverà un codice univoco grazie al quale potrà prenotare il suo consulto chiamando il call center. "Questa campagna - afferma Giuseppe Argenziano, presidente SIDeMaST - ha un grandissimo valore strategico perché la SIDeMaST da sempre si impegna per aumentare non solo la consapevolezza del pubblico sulla malattia ma anche per facilitare l'accesso ai percorsi di diagnosi e cura dei pazienti che soffrono di questa patologia così invalidante.