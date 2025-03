Ilrestodelcarlino.it - Dermatite atopica, controlli gratuiti: ecco come prenotarsi

Torna in 45 Centri ospedaliero-universitari “Dalla Parte della tua pelle”, la Campagna nazionale di sensibilizzazione sullapromossa da SIDeMaST, Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, giunta alla quinta edizione. All’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, dal 29 marzo al 12 aprile, sarà possibile effettuare consulti dermatologici. E con delle novità: le porte degli ambulatori di dermatologia si apriranno anche agli adolescenti a partire dai 12 anni. Ma non solo, quest’anno sarà più facile: gli utenti, infatti, potranno fare in autonomia un pre-screening collegandosi al sito web https://www.sidemast.org/dalla-parte-della-tua-pelle-2025 dove potranno trovare anche tutti i dettagli sulle città e le date in cui si svolgeranno gli open day.