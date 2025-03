Ilrestodelcarlino.it - Derby al Mapei, è ormai guerra di nervi . In palio la curva sud: decisione attesa a breve

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dove andranno a collocarsi i tifosi di Sassuolo e Reggiana nelche si giocherà alneroverde? La questione è sul tavolo da giorni, il casus belli è l’identità degli ultrà che occuperanno lasud e le posizioni, al momento, sono ferme: la politica reggiana chede l’inversione di settore ospiti edi casa, il Sassuolo vuole mantenere la suddivisione classica di quando è padrone di casa, i gruppi granata più caldi annunciano, nel caso, un sostegno dall’esterno della sud (che, al Città del Tricolore, è tradizionalmente la loro) e il prefetto potrebbe dover essere chiamato a decidere per tutti, essendo l’autorità competente in materia di ordine pubblico. Il profilo di rischio dell’incontro, all’andata, restò a livello 2, quello intermedio nella classificazione, ma allora sulle curve non c’era discussione, con i granata in casa.