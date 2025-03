Lapresse.it - Delitto Garlasco, i pm: “I reperti di Chiara Poggi mai confrontati con il dna di Sempio”

Esistono “campioni biologici” o “” diche non sono “mai stati sottoposti ad analisi genetica” né “comparati” con il dna di Andrea. Lo fa sapere il Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, in una nota con cui annuncia che la pm Valentina De Stefano e l’aggiunto Stefano Civardi hanno notificato ai difensori del 37enne indagato per ildila richiesta di incidente probatorio al gip di Pavia. Si tratterebbe die corpi di reato che non sono andati distrutti nel 2022, come disposto dalla Corte d’assise d’appello di Milano, e che nel corso dei precedenti processi “hanno fornito un esito dubbio o inconclusivo”. Oggi, fa sapere il Procuratore, possono essere “utilmente sottoposti a indagine genetica alla luce dell’incremento della sensibilità analitica raggiunta dai più recenti kit commerciali di caratterizzazione del profilo del DNA e della più evoluta strumentazione di laboratorio”.