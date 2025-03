Sbircialanotizia.it - Delitto di Garlasco: nuovi sviluppi nelle analisi di DNA e impronte

Leggi su Sbircialanotizia.it

I tamponi custoditi presso il Dipartimento di Medicina dell’Università di Pavia, insieme alleraccolte nella villetta di via Pascoli a, tornano al centro delle indagini. Questi reperti, già analizzati in passato dal RIS di Parma, potrebbero ora offrire nuove informazioni grazie all’utilizzo di kit avanzati per l’del DNA. L’omicidio di Chiara Poggi, . L'articolodidi DNA eè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.