Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, la Procura chiede al Gip l'incidente probatorio: analisi tra impronte inedite e Dna di Andrea Sempio

(Pavia), 20 marzo 2025 - Ladi Pavia ha "notificato all'indagato e ai suoi difensori richiesta dirivolto all'Ufficio Gip del Tribunale di Pavia". Rompendo il silenzio durato per i 10 giorni da quando si era venuta a sapere la riapertura dell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi con indagato, iltore Fabio Napoleone ha reso noto oggi, giovedì 20 marzo, con comunicato stampa, la notifica della richiesta die l’omicidio di Chiara a: “Sono innocente, non c’entro nulla. La famiglia Poggi crede in me, non ha mai avuto dubbi” Tradotto dal gergo giudiziario, gli accertamenti su Dna prelevato al 37ennegiovedì scorso e in particolare le comparazioni per verificare la sua eventuale presenza sulla scena del, avverranno tramite accertamenti irripetibili, dunque con la partecipazione di consulenti che potranno essere nominati dai legali dell'indagato e della parte offesa.