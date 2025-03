Lapresse.it - Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi entra nella indagini: “Elementi decisivi su Stasi”

Nuova svolta neldi. Ladi Chiarasi costituisce come parte offesa nel procedimento che vede indagato per omicidio Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.di, ino nelleLa “conoscenza di tutti i dati probatori emersi nel processo che ha portato alla definitiva condanna di Alberto” per l’omicidio di Chiaradel 13 agosto 2007 asarà “decisiva per una tempestiva definizione della posizione di Andrea Sempio”.E’ la “convinzione” dei legali della, avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Campagna, nel comunicare la costituzione come “difensori delle persone offese” nel nuovo procedimento “a seguito della comunicazione indirizzataci dalla Procura di Pavia” nel procedimento a carico del 37enne, all’epoca amico di Marco, già indagato e archiviato per l’omicidio nel 2017.