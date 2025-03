Tvzap.it - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio a “Chi l’ha visto?”: le sue parole

Leggi su Tvzap.it

News Tv.“Chi?”. Stasera andrà in onda una nuova puntata di “Chi?”, famoso programma televisivo condotto da Federico Sciarelli su Rai 3. Come anticipa una clip, nella puntata di stasera ci sarà un’intervista adsuldi. (Continua.)Leggi anche:di, ledi Alberto Stasi condannato per l’omicidio di Chiara PoggiLeggi anche: “Le Iene”, Alberto Stasi torna a parlare deldi: le novitàIldiIldiè un caso di cronaca avvenuto il 13 agosto 2007 in provincia di Pavia. Chiara Poggi, impiegata ventiseienne, fu assassinata a. Dopo circa anni di indagini, il 12 dicembre 2015 la Corte suprema di cassazione riconobbe come unico colpevole il fidanzato Alberto Stasi, condannato a 16 anni di reclusione.