Tpi.it - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Chi l’ha visto?: “Sono innocente, la famiglia Poggi crede in me” | VIDEO

, l’amico del fratello di Chiara, oggi indagato per il caso suldiper concorso in omicidio con Alberto Stasi, essendo quest’ultimo l’unico condannato per il, o persona rimasta ignota, ribadisce la sua estraneità ai fatti ai microfoni di Chi?, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli in onda su Rai 3 nella serata di mercoledì 19 marzo. L’uomo, che nei giorni scorsi si è sottoposto a un nuovo test del Dna che verrà confrontato con quello ritrovato tra le unghie della vittima, è stato intercettato dall’inviato Vittorio Romano mentre si recava a lavoro.“. Con questa storia non c’entro nulla. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene. Lain me, non hanno mai avuto dubbi” ha dichiaratoche poi ha parlato dei suoi rapporti con Marco, il fratello di Chiara: “Con Marco mi sento ancora.