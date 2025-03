Ilrestodelcarlino.it - Dehors sul lungomare. Ecco le regole per i locali: "Tavoli e arredi potranno restare tutto l’anno"

L’estate. Il Comune vuole puntare sempre di più sulla destagionalizzazione. E il nuovo regolamento per ideidelva proprio in questa direzione. "Un regolamento – premette l’assessore alle attività economiche Juri Magrini – che intende armonizzare glie gli spazi esterni dei pubblici esercizi sia con il Parco del mare, sia con la spiaggia". Il "progetto d’area" per idelsud (da piazzale Fellini fino a Miramare) appena varato dalla giunta per gli spazi esterni di bar e ristoranti, disciplina il tipo die di allestimenti – compresi materiali e colori – per tutti i pubblici esercizi che si trovano nella zona, a partire da quelli che affacciano sui tratti del Parco del mare già realizzati. I titolari di bar e ristoranti avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 per adeguarsi al nuovo regolamento.