Ilgiorno.it - Debutto delle Giornate dell'Installatore Elettrico 2025: Innovazioni e Formazione per il Settore

Focus sul: le ultime novità per operatori e buyer del. Da oggi a sabato, alla fiera parteciperanno aziende di rilievo, e gli esponenti dei più importanti Ordini Professionali e Associazioni di, tra cui Confartigianato (CAE, Consorzio artigiani elettrici), CNA (Confederazione nazionale’artigianato ea Piccola e Media Impresa), CEI (Comitato elettrotecnico italiano). Nei tre giorni del summit, i visitatori potranno vedere ed esplorare una vasta gamma di soluzioni messe in produzione e in atto su più temi e comparti, e partecipare a importanti sessioni formative. Ampio il panel, con temi principali che riguarderanno: impiantistica, illuminazione, sicurezza, attrezzature, termotecnica, strumentazione, soluzioni smart, rinnovabili, mobilità elettrica.