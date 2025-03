Internews24.com - De Vrij Inter, il retroscena sul difensore olandese: a chi gestisce il calciatore non è piaciuto un determinato comportamento

di RedazioneDe, ilrimarrà in nerazzurro anche per la prossima stagione? I dettagli e ilsulex LazioIl ruolo dicentrale rappresenta una priorità assoluta per l’in vista del mercato estivo, in cui probabilmente resterà solo uno giocatore dell’attuale retroguardia nerazzurra tra Francesco Acerbi e Stefan De, a causa dell’età e di alcuni problemi fisici che li affliggono. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è noto che Simone Inzaghi sostiene Acerbi, avendolo voluto dalla Lazio e spingendo per il suo rinnovo, il che ha portato a un rinnovatoesse per la sua conferma, al di là delle strategie di Oaktree. Dal punto di vista economico, Depesa circa 7 milioni di euro all’anno sul bilancio del club, mentre Acerbi ha un costo di 4,6 milioni.