Anteprima24.it - De Magistris contro Manfredi: “E’ un sindaco anti napoletano”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“I Campi Flegrei chiedono ascolto e risorse alle istituzioni ma ilva a Roma ad accodarsi alla fila di chi chiede più soldi per le armi. Mentre a Napoli muore assassinato un ventenne a colpi di pistola, corre a Roma per chiedere più armi per la guerra invece di lavorare in città per disarmare i violenti”. Lo scrive sui social l’exdi Napoli Luigi de: “Mentre Napoli ricorda Pino Daniele – osserva de– che unisce il popolo e che con la sua musica ha abbattuto confini e recinti,consente che quello che doveva essere un concerto per la gente senza discriminazioni, venga invece realizzato in una gabbia a piazza del Gesù solo per pochi, chiusi in un cortile di ferro, con il popolo tenuto fuori. Un– la conclusione di de– Napoli non l’aveva mai avuto”.