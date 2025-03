Anteprima24.it - De Luca: “Liste d’attesa? Campania sarà la prima regione”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Si sta lavorando in maniera ossessiva sulla parte organizzativa, sulla parte che riguarda le risorse e sulla parte che riguarda il personale. Ridurre ledi attesa significa innanzitutto avere il personale necessario. E che lasi presenti, a fine aprile, come lad’Italia per ledi attesa è un miracolo nel miracolo. Perché questo lavoro lo stiamo facendo con 15mila dipendenti in meno”.Così il presidente della, Vincenzo De, a margine della visita al complesso degli Incurabili. “Abbiamo, per quanto riguarda alcune indagini, quella gastroscopica in modo particolare – ha aggiunto De– una difficoltà, perché non c’è proprio il personale, quindi stiamo cercando di risolvere questo problema. Ma per il resto già oggi sulle prestazioni sanitarie da erogare entro i dieci giorni siamo lad’Italia.