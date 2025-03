Formiche.net - De Gasperi e la lezione della storia per l’Europa di oggi. Parla Caruso

Leggi su Formiche.net

Quando sidi decisioni storiche che definiscono il destino di una nazione, il confronto tra l’adesione dell’Italia alla Nato nel 1949 e l’attuale dibattito sull’autonomia strategica europea rivela sorprendenti parallelismi. In entrambi i casi, l’Italia si è trovata a un bivio, con una classe politica divisa e un’opinione pubblica scettica.Nel 1948-49, Alcide Dee Carlo Sforza dovettero affrontare un’Italia prostrata dal dopoguerra e una situazione internazionale sempre più polarizzata. All’interno del loro stesso partito, la Democrazia Cristiana, figure come Dossetti, Gui e Del Bo esprimevano forti dubbi sull’adesione al Patto Atlantico. I partiti di sinistra erano fermamente contrari, organizzando manifestazioni di massa contro quello che vedevano come un allineamento con l’imperialismo americano.