Quifinanza.it - Ddl intelligenza artificiale approvato in Senato: cosa prevede la riforma Meloni sull’AI

Leggi su Quifinanza.it

Via libera delal disegno di legge sull’, che detta disposizioni e deleghe al Governo in materia di AI. Il voto è arrivato con 85 sì, 42 no e nessun astenuto. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera dei Deputati.Il ddl 1146, presentato a Palazzo Madama lo scorso maggio da Giorgiae dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, stabilisce regole precise per il sviluppo, l’applicazione e il controllo di tecnologie AI, con l’obiettivo di bilanciare innovazione e tutela dei diritti.Ma, nel concreto, la bozza? Ecambierà per chi usa già l’in Italia?Aserve il ddlI principi del documento sono:l’antropocentrismo e la tutela della dignità umana;la trasparenza sul funzionamento e la tracciabilità di ogni sistema AI;l’utilizzo di dati di qualità e privi di bias discriminatori;la cybersicurezza, garantita con misure proporzionali al rischio;la protezione della privacy con norme chiare sul trattamento e la conservazione dei dati personali degli utenti;la riduzione dell’impatto ambientale dei server che alimentano le intelligenze artificiali.