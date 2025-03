Lanazione.it - Dazi Usa, il titolare della Genesis Yacht: “Un problema per le aziende europee se applicata misura del 25%”

Viareggio, 20 marzo 2025 – Roberto Lottini, patron del Cantiere Viareggio e imprenditore in Florida nel refit e arredi di interni nautici, èdi Fort Lauderdale. Lottini è stato uno dei principali promotori del gemellaggio di Viareggio con Miami. Da viareggino che da molti anni opera in Florida, qual è la situazione dopo l’annuncio dei nuovisull’import negli States? “Per le barche medie e piccole, se sono importate e battono bandiera americana, i cantieri o i loro dealer dovranno aumentare i costi per i clienti, mentre per glis più grandi che di solito battono bandiera straniera, questonon dovrebbe sussistere. Però ogni sei mesi si devono spostare fuori dagli Stati Uniti per rinnovare la documentazione e per poter navigare nelle acque territoriali con la bandiera straniera.