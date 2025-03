Iltempo.it - Dazi, Urso “Ue sia cauta ed eviti escalation guerra commerciale”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “L'Italia è un grande Paese esportatore, che l'anno scorso ha superato Giappone e Corea del Sud, e che ha un interscambio molto positivo con gli Stati Uniti. Noi auspichiamo che non si inneschi un'e quindi unache danneggerebbe tutti”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, a margine dell'apertura di Cosmoprof, a Bologna, rispondendo a una domanda sui.“Riteniamo che la Commissione Europea nella politicadebba esseree responsabile per evitare che si inneschi un', quindi unache danneggerebbe tutti – ha aggiunto-. Nel contempo chiediamo che predisponga misure compensative per quei settori che potrebbero essere maggiormente colpiti da eventuali azioniarie americane e che predisponga subito una politica industriale eche renda competitive le nostre imprese, le tuteli dalla concorrenza sleale nel mercato interno e le supporti nei loro investimenti per recuperare la competitività che abbiamo perso.