Secoloditalia.it - Dazi, la Ue rinvia le “contromisure” a metà aprile. Tajani: bene, evitiamo escalation

Frenata parziale suidell’Unione europea in risposta agli Usa. Rivista la tempistica iniziale. Bruxelles ha intenzione di far entrare in vigore “a” sia le vecchiegià adottate per iUsa, poi sospese, sia quelle nuove, riallineando i tempi”. Lo ha spiegato il commissario al Commercio europeo Maros Sefcovic nel corso dell’audizione in commissione al Parlamento europeo. “Alla luce del recente annuncio che gli Stati Uniti stanno pianificando di introdurreaggiuntivi il 2– ha detto agli eurodeputati – stiamo ora valutando di allineare i tempi delle due serie diUe. La riattivazione di quelle già adottate e poi sospese e quelle nuove”., l’Ueleagli Usa aÈ una scelta che consente di poter consultare contemporaneamente gli Stati membri su entrambe le liste.