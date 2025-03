Ilrestodelcarlino.it - Dassilva fiume in piena col giudice: “Manuela vuole solo incastrarmi. La relazione con lei era un gioco”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 20 marzo 2025 – “Era un momento dilacon lei, lei aveva i suoi progetti. Lei ha detto quelle cose pere non so perchè ha aspettato finora per dire queste cose. Ha voluto, ma non so per quale motivo”. Parola di Louis. L’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, nel corso dell’interrogatorio-avvenuto in carcere alla presenza del gip Vinicio Cantarini ha rispedito al mittente le accuse mosse contro di lui dalla vicina di casa ed ex amante,Bianchi, a sua volta indagata ora per favoreggiamento e che dopo aver ritrattato la sua versione ha collocato il 35enne senegalese nel garage sotterraneo di via del Ciclamino la mattina del 4 ottobre 2023, prima del ritrovamento del corpo di Pierina. Nell’interrogatorio del 4 marzo, Bianchi ha affermato infatti di essersi imbattuta inmentre faceva manovra nel box auto: lui le avrebbe detto che dietro la porta tagliafuoco c’era il corpo di una donna stesa a terra, ma di rimanere comunque in silenzio e salire di sopra ad avvertire il vicino di casa moldavo.