Daredevil | Rinascita – Stagione 2 un video dal set suggerisce un possibile epilogo per uno dei protagonisti

Nella prima di, un Matt Murdock sconvolto getta Bullseye in strada prima di smascherarsi ed essere scoperto dal detective in pensione della polizia di New York, Cherry. Dopo la morte di Foggy Nelson, Cherry ha però mantenuto il segreto dell'Uomo senza Paura ed è diventato un investigatore privato per Murdock e McDuffie. Mentre prosegue la lavorazione della2, Cherry – interpretato da Clark Johnson – è stato avvistato mentre girava una scena con la task force anti-vigilante del sindaco Wilson Fisk.Purtroppo, le cose sembrano non mettersi bene per l'ex poliziotto. Come si può vedere nel post X qui riportato, un Cherry spaventato viene sbattuto a terra dopo aver ricevuto un colpo in testa da un manganello.