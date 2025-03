Nerdpool.it - Daredevil Rinascita: Il nuovo colpo di scena di “Adam” è estremamente incasinato!

Finalmenteè apparso in, ed è peggio di quanto si potesse immaginare.L’oscurità di: Born Again si sta intensificando, soprattutto con la scioccante rivelazione dell’identità di Muse nell’episodio 4, un apparente incidente che non fa che aumentare il caos crescente. Nel frattempo, il ritorno del Punitore di Jon Bernthal porta un tocco brutale e sobrio alla serie, ricordando a Matt (Charlie Cox) il suo vero io., l’ex amante di Vanessa (Ayelet Zurer) durante l’assenza prolungata di Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), è stato una persistente fonte di tensione tra la coppia per tutti i primi tre episodi di Born Again.Ora, con Fisk che si è liberato di ogni pretesa di legittimità, i suoi veri colori sono ancora una volta in piena mostra, consolidando il suo regno del terrore a Hell’s Kitchen.