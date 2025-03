Nerdpool.it - Daredevil: Rinascita dimostra che il miglior potere di Matt è essere un grande avvocato

Leggi su Nerdpool.it

I fan hanno atteso a lungo il ritorno diMurdock da quando Netflix ha cancellatonel 2018. L’attesa è finalmente terminata il 4 marzo 2025, con l’arrivo su Disney+ di, la prima serie solista dell’eroe nel Marvel Cinematic Universe.Sin dai primi episodi, la serie ha messo in risalto diversi aspetti della vita di: dalla sua profonda connessione con gli amici alle sue abilità sovrumane che lo rendono un vigilante temuto dai criminali. Tuttavia, un elemento chiave della sua identità cheha esaltato in modo particolare è il suo straordinario talento come, un aspetto fondamentale già sottolineato dal suo debutto nell’MCU.Murdock: unda Ivy LeagueChi ha visto Spider-Man: No Way Home ricorderà la scena in cui Peter Parker chiede aMurdock come abbia fatto a prendere al volo unone da una finestra nonostante sia cieco.