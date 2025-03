Unlimitednews.it - Darderi e Paolini avanzano a Miami, subito fuori Cobolli

Leggi su Unlimitednews.it

(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lucianosupera il primo turno del “Open”, secondo Masters 1000 della stagione in scena sul duro dell’Hard Rock Stadium con un montepremi di 11.255.535 dollari. L’azzurro, numero 61 Atp, si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-1 sullo spagnolo Pedro Martinez (40). Al secondo turno affronterà il polacco Hubert Hurkacz, 21esima testa di serie.Si chiude invecel’avventura di Flavio. L’azzurro, numero 43 del mondo, si è fatto sorprendere dall’argentino Thiago Agustin Tirante (117) al suo debutto in assoluto in un Masters 1000 e capace di imporsi con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3.avanza tra le donneJasmineaccede invece al terzo turno del quarto torneo Wta 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari.