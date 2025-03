Lettera43.it - DanteDì, perché si celebra il 25 marzo e da chi è stato istituito

Il 25di ogni anno ricorre il, ossia il giorno per ricordare e omaggiare Dante Alighieri. Si tratta di un evento nato nel 2020, durante la pandemia, perre la grandezza e le opere del Sommo Poeta, autore fiorentino e fra le massime espressioni della letteratura mondiale. Da allora, in tutta Italia si tengono diverse iniziative fra mostre, sessioni di lettura a trasposizioni al cinema di film e documentari. La data scelta, ovviamente, non è casuale, ma ha uno stretto legame con la Divina Commedia., com’è nata l’iniziativa esiil 25Il volto di Dante (Getty Images).L’Idea di istituire una giornata dedicata a Dante Alighieri è nata il 19 giugno 2017 quando Paolo Di Stefano, giornalista e scrittore, in un editoriale sul Corriere della Sera si è interrogato sulle ragioni per cui in Italia non ci fosse una commemorazione del Sommo Poeta.