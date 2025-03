Lettera43.it - DanteDì, le iniziative nel 2025

Il 25 marzosi celebra il, giornata dedicata al Sommo Poeta Dante Alighieri. In tutta Italia sono in programma diversi eventi fra mostre, letture e incontri per omaggiare l’autore della Divina Commedia e sottolineare l’impatto indelebile che ha lasciato nella storia della letteratura non solo nazionale ma anche globale. Ecco una guida ai migliori appuntamenti da Nord a Sud., lea Firenze e Ravenna per omaggiare AlighieriUna mostra dedicata a Dante Alighieri (Getty Images).Per menzionare lein programma in Italia, è opportuno partire dalle due città che più di altre hanno avuto un ruolo cruciale nella vita di Dante Alighieri. Il Museo Casa di Dante di Firenze permetterà a tutti i visitatori di entrare al prezzo ridotto di cinque euro. L’ingresso sarà consentito dalle ore 10 alle ore 17, anche senza prenotazione, con ultimo accesso fissato alla 16.