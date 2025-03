Lettera43.it - DanteDì, i film da vedere nella giornata dedicata al poeta

Ogni 25 marzo, l’Italia celebra ilnazionalealla memoria di Alighieri e delle sue opere immortali. Su tutto il territorio sono in programma incontri, sessioni di lettura e mostre sul Sommo, con la presenza di figure istituzionali, docenti universitari e ricercatori che forniranno nuove interpretazioni non solo della Divina Commedia, ma anche della Vita Nova, del Convivio e tutti gli altri scritti dell’autore fiorentino. Nel corso degli anni, Dante ha influenzato più volte il cinema, anche se non è mai uscito un vero e proprio biopic che ne segua tutte le gesta oppure uncapace di trasporre sullo schermo Inferno, Purgatorio e Paradiso. Ecco i migliori lungometraggi o documentari da scoprire o riguardare in streaming., cinquee documentari da guardare in streaming il 25 marzoDante e Virgilio (Getty Images).