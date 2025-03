Quotidiano.net - Dandy lascia Amici alla vigilia del Serale: cosa è successo

Seconda tegola sui ballerini di24. Dopo Alessio Di Ponzio, un altro concorrente di balloil talent show di Canale 5 anzitempo e non come conseguenza di una sfida. A doverre2025 è stavoltaCipriano. Un dato che fa ancora più male se si pensa a quanto la sorte sia stata beffarda: il ballerino di hip hop abbandona il programma a poche ore dregistrazione della prima puntata deldi. E il motivo è un problema fisico che gli impedirebbe di bre per diverse settimane.Cipriano, 22 anni, è stato uno dei ballerini della squadra di Deborah Lettieri ed è stato nel corso di questa stagione del talent show di Maria De Filippi anche uno degli allievi più discussi. Il motivo sarebbe stato la sua scarsa versatilità.è entrato nella scuola diil 21 novembre, dopo aver vinto la sfida contro la ballerina Rebecca.