Biccy.it - Dandy lascia Amici a un passo dal serale, l’annuncio

Imprevisto a undal, uno dei ragazzi didi Maria ha dovutore la scuola. La produzione nell’ultimo daytime ha annunciato chenon potrà proseguire la sua avventura nel programma: “Ha un problema fisico che purtroppo non gli permette di affrontare il“.la scuola di, il video.Il ballerino ha ricevuto la comunicazione in sala prove ed è scoppiato a piangere: “Non sto capendo nulla. Cavolo, eravamo arrivati, ma non è possibile. Com’è successo? No, non ci voleva e non lo accetto. Questo non doveva succedere, non può essere, non è reale. Questa non ci voleva“.poi ha raggiunto i suoi compagni in casetta e ha comunicato loro la brutta notizia: “Cosa è successo? Che me ne devo andare a casa purtroppo. Vi volevo ringraziare tutti quanti, tutte le persone che lavorano qui.