Dandy è costretto a lasciare Amici

Ritiro improvviso ada ridosso del Serale (oggi si registra la prima puntata, in onda su Canale 5 sabato 22 marzo). A causa di un imprecisato problema fisico che non gli permette di affrontare la gara, il ballerinoCipriano ha infatti dovuto abbandonare il programma.Il ballerino avrebbe dovuto prendere parte al Serale come componente del team Anna Pettinelli-Deborah Lettieri. Insieme a lui, in squadra, le ‘colleghe’ Francesca Bosco e Raffaella Mitaritonna e i cantanti Nicolò Filippucci e TrigNO.Con l’uscita dell’allievo, i concorrenti in corsa per la vittoria di2025 sono dunque quindici.Salutati tutti i compagni, ai quali ha lasciato dei piccoli smile che ha appoggiato sui loro letti,– come mostrato nella striscia diin onda oggi pomeriggio su Canale 5 – ha fatto un ultimo giro tra i corridoi della scuola e ha chiuso così la sua esperienza nella ventiquattresima edizione del talent show di Maria De Filippi.